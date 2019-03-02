Боец UFC выложил видео нокаута российской продавщицы

Боец UFC Даррен Тилл выложил видео, на котором российская продавщица отправляет в нокаут покупателя.

«Если играешься с перьями, будь готов к тому, что пощекочут зад», — написал 26-летний спортсмен в Instagram. Видео с камеры наблюдения, на котором девушка отправляет в нокаут мужчину, появилось в Сети 27 февраля.

Как пишет «Спорт-Экспресс», инцидент произошел в магазине в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Позднее видео стало хитом на популярном американском социальном новостном сайте Reddit.

На нем стоящий в очереди покупатель внезапно начинает бить другого о холодильник. Видя это, продавщица вышла из-за прилавка и ударила хулигана по лицу и пнула ногой, а затем вернулась за прилавок. Потерпевший при этом пожал ей руку.

1 марта чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дагестанец Хабиб Нурмагомедов пожаловался на тяжелую мужскую долю. По его словам, жизнь представителей сильного пола неразделима с наличием в ней проблем.