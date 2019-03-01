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Нурмагомедов пожаловался на тяжелую мужскую долю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о жизни мужчин в современном мире. На своей странице в Instagram он заявил, что жизнь представителей сильного пола неразделима с наличием в ней проблем.

«Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время», — написал спортсмен.

В конце января россиянина дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором. Бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, участвовавшие в конфликте, получили годичные дисквалификации.

Спортсмен из Дагестана заплатил штраф за драку $500 тыс. Также он оплатил штрафы за партнеров по команде ($50 тыс.), которые атаковали ирландца, и услуги адвоката ($200 тыс.).

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. После боя он в ответ на провокацию команды противника перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. При этом Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

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