Нурмагомедов начал подготовку к боксерскому поединку

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов готовится к первому в своей карьере боксерскому поединку. Об этом 23 февраля рассказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Хабиб уже постепенно начал подготовку к возможному бою. Он провел тренировку в Центре прогресса бокса. Мы ждем, что он даст ответ на наше предложение (о проведении боксерского поединка. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кремлев заявлял, что первый боксерский бой Нурмагомедова может состояться летом 2019 года в Москве. Имя предполагаемого соперника он не уточнил.

15 февраля стало известно, что Нурмагомедов оплатил штраф в $500 тыс. за потасовку, которая произошла 6 октября 2018 года после его победы над Конором Макгрегором.

14 октября 2018 года россиянин предложил сразиться на ринге легендарному американскому боксеру Флойду Мейвезеру, который победил во всех 50 поединках в своей профессиональной карьере.