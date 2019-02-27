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Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль в Махачкале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал театральный спектакль, в котором присутствует сцена с откровенно одетой женщиной. Об этом 25 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

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Постановка «Охота на мужчин» была показана в Дагестане. Спортсмен призвал больше не проводить подобное в республике.

В свою очередь, продюсер спектакля принес извинения и заявил, что больше не планирует приезжать в Махачкалу.

Отреагировали и в Минкультуры Дагестана, сообщив, что министерство несет ответственность за мероприятия, проводимые в подведомственных ему учреждениях, однако Дом Дружбы, где была показана постановка, в эту категорию не входит.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что нельзя не учитывать религиозные и исторические традиции в такой многонациональной стране.

В сентябре 2018 года Нурмагомедов высказался против проведения в Дагестане концерта певца Егора Крида. После анонса выступления аккаунт исполнителя в Сети стали атаковать хейтеры. Они писали, что музыканту в республике не рады, а те, кто купил билет на концерт, перестанут считаться мужчинами.

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