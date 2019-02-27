«Театр — это добровольная диктатура»

3 марта Большой драматический театр (БДТ) большим юбилейным вечером отметит 100 лет со дня основания. 57 из них в прославленном коллективе служит Георгий Штиль, который в этот вечер будет одним из главных героев юбилейного спектакля. Актер пришел в БДТ в 1961-м, присутствовал при расцвете и закате золотой «товстоноговской» эпохи, был активным участником театральной жизни последующих лет. О том, чему он научился у великих, как учит молодых и почему нездоровье — не помеха для выхода на сцену, народный артист России рассказал «Известиям».

— Георгий Антонович, знаем, что вы накануне юбилея приболели. Беспокоимся...

— Да, газеты написали, что в больницу попал, но ничего страшного, уже выписываюсь. Сам пришел обследоваться, пульс немножечко сбивался, решил подстраховаться. А тут уже раззвонили по всему городу, что у меня операция скоро — ну как так можно? Я всё время чувствовал себя нормально, полежал немного, капельницу поставили, да и всё. В юбилейном концерте 3 марта приму участие, ведь весь наш театр будет!

— Вы помните, как пришли в БДТ?

— Я учился в Ленинградском театральном институте имени Островского и там познакомился с великолепным артистом, позже лауреатом Ленинской премии, народным артистом СССР Игорем Олеговичем Горбачевым. Он был моим преподавателем. Мы его на курсе очень любили, к нему прислушивались, а Горбачев сказал: «Давайте-ка попробуем в Большой драматический».

Shtil1 Георгий Штиль в роли Добчинского в спектакле «Ревизор» на сцене БДТ, 1972 год Фото: ТАСС/Максим Блохин

Тогда это был не театр, а какое-то светило, небесное тело, излучающее сияние. Товстоногов собрал выдающихся артистов. Каждый — огромная личность. Карский, Юрский, Лавров, Доронина, Стржельчик, Шарко, Макарова… Чуть позже пришли Олег Борисов, Юрий Демич. Такой был колоссальный ансамбль!

— Непросто было посметь…

— А я попробовал. Поступили вместе с Ваней Краско. Ну, если бы не поступил, пошел бы в другое место. Куда-нибудь взяли бы наверняка. Все-таки я окончил вуз, даже начал сниматься в кино по наведению того же Горбачева.

— Артисты, которых вы перечислили, в большинстве своем потом уехали из Ленинграда в Москву. Они потеряли или выиграли?

— Безусловно, потеряли. Никто более сильным артистом не стал. В кино только, может быть, Смоктуновский продвинулся. Но всё равно — уйти от Товстоногова значило поставить на себе крест. Конечно, это все очень талантливые артисты, но без режиссера, без Ленинграда они, на мой взгляд, стали уже не те.

— Многих уже нет, к несчастью. Недавно ушел Сергей Юрский. Вы его хорошо знали?

— Пока он жил в Ленинграде, работал в БДТ, мы с ним в течение 20 лет почти каждый день общались. Очень жалко Наталью Тенякову, супруга теперь одна без него осталась... О Юрском я узнал еще в институте, он был уже известен. Мы были хорошими товарищами. У него вообще было много друзей, к нему всегда тянулись интеллигентные, умные люди. Я учился у него, хотя на три года его старше.

Юрский — гражданин, умница, один из истинных интеллигентов города Ленинграда. В БДТ на потолке расписывались знаменитые люди: маршал Жуков, художник Марк Шагал — это Сергей придумал. Легендарный потолок мы сохранили до сих пор. Сергей был любимым артистом Товстоногова, при его участии артист стал просто великим. В Ленинграде его больше ценили, чем в Москве, считали одним из лучших. Он был заводной человек, все его уважали, любили. Капустники придумывал. Мог написать и рассказ, и пьесу — всё что угодно. А какая была потрясающая у него всю жизнь память...

А в личном общении Сергей Юрьевич был очень простой, никогда себя не ставил выше всех, не считал звездой. На рояле играл, у него был прекрасный слух, вообще — выдающийся человек.

Shtil4 Георгий Штиль в роли Егора в спектакле «Губернатор» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Юрский считал себя комиком-эксцентриком, а в БДТ сыграл Чацкого. Театр хорошо чувствовал природу актера?

— Да. Но в первую очередь каждый актер должен был быть гражданином, понимать чувства людей, осознавать, чего хочет зритель. Публика сочувствовала всем героям от мала до велика, от эпизодика до большой главной роли. И каждое поставленное на сцене в БДТ произведение имело значение. Ставились сочинения замечательного Александра Володина, которого Георгий Александрович обожал, потрясающего драматурга с Байкала Александра Вампилова. Это были не просто спектакли, это были судьбоносные вещи. Порой никто не говорил сразу, что получилось нечто выдающееся. И вдруг — раз и прозвучало!

— Как Товстоногову удавалось раскрыть артиста?

— Он считал, что без актера ничего не может сделать, говорил: «Я весь всегда в актере». Вот и всё, великий режиссер… Сегодня внутренних основ — тех, о которых говорил Станиславский, — уже не надо, но между тем все фильмы, получившие «Оскар», были поставлены по Станиславскому. Кто лучше играет, тот получает премию.

Важно, чтобы жили на сцене и экране, а не играли, не переигрывали. Когда актер настоящий — ему веришь абсолютно. Почему зрители ходят на артиста, почему его слушают? Потому что в подлинном артисте есть внутренняя глубина.

— Товстоногов всегда был на волне успеха?

— Он был очень уважаемым человеком и режиссером. С ним общались, советовались все ведущие режиссеры мира. И БДТ в мире тоже уважали. Порой за границей нас принимали так, будто мы с луны спустились, потому что таких артистов всё же не было больше, хотя, конечно, и в Москве тогда работало множество замечательных, выдающихся актеров.

Помню один случай. Мы были с гастролями в Лондоне в 1966 году. В наше посольство пришел представитель королевской семьи, пригласил артистов на поло. Это такой командный вид спорта с мячом, в котором участники играют верхом на лошадях. Приглашение, как мы поняли, поступило непосредственно от королевы. Мы пришли, посмотрели игру, принц Эдинбургский участвовал, была и Елизавета Вторая. Потом нам объяснили, что это очень приватное зрелище и приглашают туда только избранных.

Shtil2 Георгий Штиль на вечере памяти, посвященном 95-летию со дня рождения Георгия Товстоногова Фото: ТАСС/Юрий Белинский

— Товстоногова называли диктатором. Режиссер-диктатор — непременное условие успешного театра?

— Любой режиссер должен быть хозяином в театре, театр — это добровольная диктатура. У хорошего режиссера всегда есть свои взгляды на искусство, на театр. Если артисты ему безоговорочно подчиняются, возникает ансамбль. Георгий Александрович сделал ансамбль. Как в футболе: есть ансамбль — значит, здорово играют, нет ансамбля — бесполезно играть.

— Вы до сих пор любите футбол?

— Конечно, недавно смотрел, очень интересный матч был. Итальянские «Интер» и «Парма» играли.

— Похож футбол на театр?

— Футбол — тоже спектакль. Футболисты играют для зрителя. Выдающийся футбол — такая красота… Не зря игру смотрят миллионы людей и восхищаются. У нас, к сожалению, не могут так играть. У нас футболисты очень долго думают.

— В театре бывают настоящие друзья?

— Я дружил с Леней Неведомским, с Кириллом Юрьевичем Лавровым.

— А с актрисами?

— Тоже, конечно. Актрисам в театре тяжелее, потому что женщин всегда больше, а женских ролей всегда меньше — чуть ли не в два раза. Надо обладать просто фантастическим талантом, чтобы состояться. У нас в БДТ сейчас прекрасные, просто выдающиеся актрисы.

Shtil3 Георгий Штиль (слева) и Андрей Федорцов во время репетиции спектакля «Операция «Развод» Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Бертов

— Отдать накопленные знания, опыт не возникало потребности?

— Я преподавал немножечко, но сейчас учить студентов очень трудно.

— Другие люди?

— Не думаю, что они другие, просто сегодня многие платят за получение актерской профессии деньги и считают, что, заплатив, можно стать артистом . Так не бывает! Артиста можно направить, дать ему основы актерского мастерства, а дальше он должен сам двигаться.

— Вы ведь сейчас участвуете не только в постановках БДТ?

— Играю в «Операции «Развод» в театре Райкина, «Лес» в театре «На Литейном». Очень хороший спектакль, потрясающий просто. 1 марта он снова пройдет.

— И на гастроли ездите?

— Был с БДТ в Москве, пять спектаклей прошли очень здорово. Приятно, что у нас в театре нет свободных мест.