Боец MMA из России скончался в возрасте 21 года
Умер российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин.
О скоропостижной смерти 21-летнего спортсмена сообщила в Instagram организация Prime Fight Management, занимающаяся продвижением бойцов.
Лисин родился 22 марта 1997 года. Он выступал в тяжелой весовой категории. На счету спортсмена пять побед и два поражения, передает «Газета.ру».
30 января стало известно о смерти в Азербайджане бойца Хамиса Мамедова, победившего чемпиона UFC в легком весе дагестанца Хабиба Нурмагомедова.