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Боец MMA из России скончался в возрасте 21 года

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Фото: instagram.com/arkadiy_lisin93
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Умер российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин.

О скоропостижной смерти 21-летнего спортсмена сообщила в Instagram организация Prime Fight Management, занимающаяся продвижением бойцов.

Лисин родился 22 марта 1997 года. Он выступал в тяжелой весовой категории. На счету спортсмена пять побед и два поражения, передает «Газета.ру».

30 января стало известно о смерти в Азербайджане бойца Хамиса Мамедова, победившего чемпиона UFC в легком весе дагестанца Хабиба Нурмагомедова.

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