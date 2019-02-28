Боец MMA из России скончался в возрасте 21 года

Умер российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин.

О скоропостижной смерти 21-летнего спортсмена сообщила в Instagram организация Prime Fight Management, занимающаяся продвижением бойцов.

Лисин родился 22 марта 1997 года. Он выступал в тяжелой весовой категории. На счету спортсмена пять побед и два поражения, передает «Газета.ру».

30 января стало известно о смерти в Азербайджане бойца Хамиса Мамедова, победившего чемпиона UFC в легком весе дагестанца Хабиба Нурмагомедова.