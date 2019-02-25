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Турнир по джиу-джитсу в Бразилии закончился массовой дракой

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Фото: youtube.com
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Массовая драка произошла во время турнира по джиу-джитсу в Бразилии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», драка вспыхнула после финальной схватки Фелипе Пена и Эрберта Сантуса.

Во время поединка Сантус сигнализировал, что получил травму колена, что не понравилось команде соперника.

В адрес Сантуса полетели оскорбления, после чего разозленный борец побежал в зал и атаковал обидчиков.

6 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу в финале турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. Ему удалось одолеть ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После боя россиянин в ответ на провокацию команды противника перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку.

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