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Путин обсудит послание Федеральному собранию с деловыми кругами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России встретится с бизнес-сообществом. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 14 марта Владимир Путин примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также пообщается с представителями крупного бизнеса, которые входят в бюро этой организации. Одной из тем беседы станет реализация послания Федеральному собранию, добавил Дмитрий Песков.

О возможной повестке встречи деловых кругов с президентом «Известиям» рассказал и руководитель объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин, который также входит в правление РСПП.

— Бизнес беспокоят прежде всего две вещи. Первый вопрос — это снижение спроса на продукцию. Второй — бизнес-климат, преследования, — отметил Александр Калинин. — Нужны гарантии, если ты идешь в бизнес, то он должен быть под защитой. Думаю, на этих вопросах будет строиться повестка. Ну и третий вопрос — доступность финансов. Мы считаем, есть все основания для снижения ставки Центробанка. Думаю, и у крупного бизнеса есть тревога по поводу стоимости финансовых ресурсов.

Съезд РСПП традиционно проходит в рамках Недели российского бизнеса. Одна из главных ее задач — взаимодействие власти и бизнеса по актуальным вопросам.

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