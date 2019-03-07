Лед активистов: когда советские хоккеисты впервые победили канадцев

Ровно 65 лет назад, 7 марта 1954 года, сборная СССР по хоккею завоевала золотые медали на своём дебютном чемпионате мира и Европы. Так случилось, что советские спортсмены оказались лучшими сразу на трех своих первых мировых первенствах по командным видам спорта — по волейболу, баскетболу и хоккею. Самой громкой была хоккейная победа, после которой эта зимняя забава стала для России сокровенной. «Известия» вспоминают, как это было.

Всерьез заниматься канадским хоккеем в СССР начали только в 1946 году. До этого не было ни секций, ни чемпионатов, ни амуниции. Только смутные теоретические представления о загадочном виде спорта, который именовали «шинни». Но п рав оказался маршал Климент Ворошилов, сказавший при первом знакомстве с новым видом спорта: «Канадский хоккей — игра русская! Будем тренироваться — и канадцев одолеем!»

Резвые ученики

Старинная русско-шведская забава — хоккей с мячом — с 1930-х годов собирала в зимние деньки тысячи болельщиков. Чемпионаты СССР по этому виду спорта, который в сталинские времена настойчиво называли русским, проводились аж с 1927 года. Почти все футболисты зимой надевали коньки и брали в руки клюшки. Но после войны в моду вошла шайба. Канадская игра оказалась куда зрелищнее. Укротить шайбу вроде бы сложнее, чем мяч, зато какие эффектные получаются проходы! Добавляла азарта силовая борьба — прежде всего у бортов, которые в хоккее с мячом отсутствуют. К тому же «русский хоккей» был не слишком популярен в мире.

Хоккей Сборная СССР по хоккею, 1954 год Фото: ТАСС

Сразу стало ясно: канадский хоккей — это мужественная игра для настоящих бойцов. Игра, соответствующая русскому характеру , выкованному в военных учениях и боях. Поначалу ее называли «шайбой», но вскоре слово «хоккей» стало означать именно эту игру — без дополнительных определений. Нашими первыми учителями в хоккее с шайбой стали дружественные чехословаки и советские латыши. «Только при искусном владении клюшкой можно пустить шайбу по воздуху», — говаривали на заре советского хоккея. Но уже в конце 1940-х мастера из московских команд славились мощными и точными бросками. Советские ледовые дружины недолго ходили в школярах.

Любопытно, что в сборной СССР образца 1954 года не было ни одного представителя рижского «Динамо». Зато вся сборная СССР пришла в «шайбу» из хоккея с мячом. Мастера русского хоккея привнесли в канадскую игру ажурную технику и высокую командную скорость. Из хоккея с мячом на канадские площадки пришли особая мягкая и размашистая обводка, скрытый пас. Кроме того, кудесники хоккейного мяча отличались филигранной коньковой подготовкой. Но в мире канадского хоккея многое для них оставалось загадочным. И по сравнению с канадцами в контактной борьбе наши хоккеисты на первых порах выглядели несколько скованно.

Хоккей Москвичи играют в хоккей у стен Новодевичьего монастыря Фото: Getty Images/Bettmann

После войны советский большой спорт вышел на мировую арену. Тысячи потенциальных чемпионов погибли в сражениях Великой Отечественной, тысячи атлетов высокого класса вернулись с войны израненными. И всё-таки наши мастера на соревнованиях высшего уровня выглядели более чем достойно. Система, созданная в 1930-е, работала эффективно. Спорт в Союзе стал по-настоящему массовым. Работали секции, формировались тренерские школы. Рьяным поклонником хоккея слыл Василий Иосифович Сталин, сын вождя народов и куратор команды ВВС — Военно-воздушные силы, которую расшифровывали еще и так: «Ватага Василия Сталина». Команда «летчиков» на несколько лет превратилась во всесоюзного хоккейного гегемона. Но весной 1954 года, через год после смерти вождя, Василий Иосифович потерял свое влияние, а его команду расформировали, объединив с ЦДСА.

Незадолго до чемпионата мира 1954 года сборную СССР возглавил тренер Аркадий Чернышев. С него начинался советский хоккей. Достаточно вспомнить, что именно Чернышев был автором первой шайбы на чемпионате СССР 1946 года.

Бобров и его команда

Был в команде и явный лидер, настоящая звезда — Всеволод Бобров. В 1953 году из-за травмы Боброва сборная СССР уклонилась от участия в цюрихском чемпионате мира. Правда, имелась еще одна причина — болезнь, а затем и смерть Иосифа Сталина. Кстати, сборной Чехословакии пришлось преждевременно покинуть тот турнир как раз из-за смерти Клемента Готвальда — главного пражского коммуниста, который умер, простудившись на похоронах товарища Сталина.

Дебют перенесли на 1954 год. И сдержать Боброва в том первенстве сумели только шведы, да и то во многом из-за снегопада, который свёл на нет бобровское преимущество в технике и скорости. Немногим уступал Всеволоду Великому Алексей Гурышев — многолетний лидер команды «Крылья советов» , наводивший ужас на вратарей мощным щелчком без замаха. В сборной этот признанный снайпер вел за собой вторую тройку нападения.

Вместе с Бобровым выходил на лед форвард Виктор Шувалов. Виктору Григорьевичу в прошлом году исполнилось 95 лет. Он — дуайен нашего хоккея. Один из наших первых чемпионов мира и олимпийских чемпионов, первый центрфорвард первой тройки... Истинный центр, он первым их наших форвардов стал умело помогать защитникам. Будучи на год-два помоложе своих партнеров, он успевал повсюду. Был удачлив возле чужих ворот и самоотвержен возле своих.

Фото: ТАСС Капитан советской команды В. Бобров, 1954 год

Богатыря Александра Виноградова болельщики 1940-х хорошо знали как яркого полузащитника, многократного чемпиона СССР в составе знаменитой «команды лейтенантов» ЦДКА . В 30 лет он, блиставший в хоккее с мячом, увлекся хоккеем канадским. Его победный спортивный опыт и мощь добавили команде «бетона» в обороне. Не случайно сборная СССР на турнире пропустила меньше всех.

Виноградов был всего лишь на четыре года младше старшего тренера сборной. И тренеры, и игроки величали его по имени-отчеству или попросту — Николаич. Защитники и вратари Виноградова побаивались, уважали и слушались. Про Николаича говорили, что он может обмануть соперника одним кивком головы и даже движением глаз.

В составе сборной отсутствовал один из лучших советских хоккеистов того времени — Николай Сологубов. Его, израненного фронтовика, игравшего на высшем уровне до сорока лет, признают лучшим защитником мировых первенств в 1956, 1957 и 1960 годах. Но в 1954-м из-за тренерских экспериментов Сологубов оказался вне сборной. А жаль.

Гнутся шведы

Чемпионат проходил в Стокгольме. Мировые первенства начала 1950-х, как правило, собирали всех сильнейших хоккеистов Европы. После войны на льду выделялись две крепкие сборные — Чехословакии и Швеции. С представителями Канады и США дело обстояло сложнее, заокеанские профессионалы смотрели на «любительские» соревнования свысока, да и не имели права принимать участие в «любительских» турнирах. И все-таки именно такие турниры, как чемпионат мира и Европы по хоккею, проводившиеся с 1920 года, стали прообразами современного спорта c его яркими интернациональными ристалищами.

Первыми соперниками сборной СССР на первенстве оказались финны — опытные, хотя в то время и не ходившие в мировых лидерах, мастера хоккея. Голевой почин советской сборной на чемпионатах мира сделал 31-летний нападающий московского «Динамо» Александр Уваров. 1:0! А потом всё пошло как по маслу, вплоть до разгрома.

Но финнов тогда всерьеёз еще не воспринимали. Другое дело — шведы, действующие чемпионы мира, да еще и хозяева турнира! Хитрющего молодого форварда Свена Тумбу Юханссона многие считали лучшим хоккеистом Европы.

хоккей Стокгольм. 21-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Момент игры между сборной СССР и командой Швеции (1:1) Фото: ТАСС

Матч против любимцев шведского короля выдался драматичным. Наши хоккеисты были готовы закружить противника в вихре скоростных атак, но... не случилось. Шувалов вспоминал: «С хозяевами чемпионата играли в сильный снегопад. Они забили гол, и мы его едва отыграли. Женя Бабич каким-то чудом отыскал шайбу в сугробе, верхом послал ее мне,. а я слета, по-теннисному, переправил ее в ворота. Шайба влетела в нижний угол и застряла в снегу, до сетки так и не дошла».

Ничья! А канадцы шведов разгромили. Советские болельщики тревожились : во второй половине чемпионата наша команда слегка сбавила обороты, а главные соперники в каждой игре забрасывали россыпи шайб.

Родоначальники хоккея традиционно посылали на чемпионат мира любительскую команду — «крепких середняков». Как правило, этого хватало для золота. Но в 1953 году канадцы пропускали чемпионат мира. Хоккейную корону завоевали шведы — и на этот раз родоначальники хоккея хотели показать, кто в доме хозяин. Под флагом Канады выступал клуб «Линдхерст Моторз», приехавший в Стокгольм без шапкозакидательских настроений. Играли «кленовые» жестко. Тех же шведов они буквально задавили.

Хоккей Сборная Канады по хоккею Фото: Getty Images/Bettmann

Канадцы скептически поглядывали на русских, облаченных в странные велосипедные шлемы. На том чемпионате советские хоккеисты играли во всем отечественном. Форму изготавливали на специальной фабрике спортинвентаря. Спортсмены возили с собой точильные камни и рубанки, сами колдовали над коньками и клюшками. На тренировках старались не бить с размаху по шайбе — берегли клюшки, которые, в отличие от канадских, частенько разлетались на части после залихватского щелчка. «Чернышев нас просил в матчах со слабыми соперниками меньше щелкать, чтобы клюшек на весь турнир хватило», — вспоминал Шувалов. Качественную амуницию советский хоккей получил только накануне Олимпийских игр 1956 года.

Урок русского

Перед матчам с канадцами в советском штабе некоторые сомневались: может быть, не стоит тратить силы на битву с «кленовыми», которые так легко разгромили техничных хозяев льда? Лучше сбережем силы — а потом в дополнительном матче обыграем тех же шведов... Второе место в мире при первом в Европе — почетный результат для новичков. Но и тренер Чернышев, и лидеры команды — Бобров, Шувалов, Гурышев, Виноградов — готовились к битве без паники.

Между тем хозяева чемпионата уже запустили в продажу билеты на дополнительный матч Швеция–СССР, который, в случае победы канадцев, должен был решить судьбу серебряных медалей мирового уровня, а также европейского золота.

Хоккей Церемония открытия чемпионата мира. Флаг советской команды у Павла Жибуртовича. С табличкой Михаил Бычков и Александр Комаров. Флаг сборной Швеции держит Ларс Бъерн Фото: km1954.ru

Анатолий Салуцкий, автор классической книги о Боброве, так передавал атмосферу перед решающей встречей: «Накануне матча с канадцами апартаменты отеля «Мальме», где жили советские хоккеисты, напоминали собой лагерь русских войск, готовившихся к Бородинскому сражению: спортсмены во главе с капитаном Всеволодом Бобровым, вооружившись иголками и нитками, пытались хоть как-то усилить свое плохонькое, нестандартное защитное снаряжение, которое, по мнению канадской газеты «Телеграмм», «выбросила бы даже самая простая университетская команда». Бобров нашил на внутреннюю сторону свитера подкладку из войлока, предохранявшую живот, а к нагруднику приделал своеобразный фартучек. Так же в преддверии ледового боя с грозными и загадочными канадцами поступили и другие хоккеисты. Павел Жибуртович, кроме того, дополнительно обшил кожей правую перчатку: перед отъездом на чемпионат во время последней контрольной игры ему сломали большой палец. Павел не мог даже зашнуровывать ботинки с коньками, — в этом ему помогал массажист Василий Иванович Аракчеев. Однако в матче с канадцами сломанный палец не помешал Жибуртовичу надежно охранять подступы к воротам».

В газетах перед матчем появился шарж: маленький Бобров сидит за партой, за учебниками, а сверху назидательно смотрит канадец огромного роста. Преимущество в росте у канадцев в тот вечер действительно имелось. Но на площадке всё решили мастерство и характер. Такого хоккея Европа еще не видела. Русские вышли на лед, как в последний бой.

Советские хоккеисты выдержали канадское давление и раз за разом ловили «основоположников» на контратаках. Уже в первом периоде счет стал 4:0 в пользу хоккеистов с четырьмя буквами на свитерах. 16 тыс. шведов на трибунах скандировали: «Бо-бров! Шу-ва-лов!». А итог — 7:2 — решил судьбу золотых медалей. Дополнительный матч со шведами не понадобился. Репертуар газетных заголовков предсказать было нетрудно: «Ученики преподносят урок учителям». Это был урок русского.

Хоккей Всеволод Бобров атакует ворота родоначальников хоккея Фото: km1954.ru

Неудивительно, что именно Бобров, в щегольской манере забивший три шайбы в ворота канадцев, был признан лучшим нападающим чемпионата мира. И точностью бросков, и непринужденной манерой обводки, и неожиданными ускорениями Бобров просто гипнотизировал и соперников, и болельщиков. Комментаторы и в наше время иногда говорят: «Забил гол по-бобровски». Правда, такие голы удаются нечасто... Сближаясь с вратарем соперников, Всеволод Михайлович иногда резко проезжал за ворота, объезжал их и, к ужасу голкипера, аккуратно забрасывал шайбу в ближний угол. И эта лишь одна из залихватских задумок Боброва. Блеснул и Шувалов, забивший в итоге всего лишь на одну шайбу меньше своего великого партнера.

С тех пор Стокгольм надолго стал счастливым городом для советских хоккеистов. Почему-то в шведской столице сборной СССР неизменно удавалось добиваться ярких побед.

После такого урока канадцы посылали на чемпионаты мира куда более серьезные команды. А советская сборная ниже третьего места никогда не опускалась — и это продолжалось 37 лет, вплоть до распада страны.

Хоккей Гимн в честь победителей чемпионата мира — сборной СССР Фото: km1954.ru

Та сборная СССР была, по меркам любительского хоккея, немолодой. Боброву шел 34-й год, Бабичу — 35-й, Гурышеву вскоре после чемпионата исполнилось 29, а столпу обороны Александру Виноградову было уже 36 лет. Все они были первопроходцами хоккея с шайбой в нашей стране.

Тёртые мужчины, прошедшие войну, впервые в жизни приехали на крупный международный турнир. Об этом мудрёной игре они узнали от силы 8 лет назад. Кое-как экипированные, не привыкшие к ажиотажной шведской атмосфере, они проявили себя и оказались сильнейшими. А форвард Бобров за несколько вечером стал легендой мирового хоккея. В наше время в моде спортивные кинокартины. Этот сюжет достоин блокбастера.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»