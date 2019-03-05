Эксперт поддержала проект закона о запрете хостелов в жилых домах

Закон о запрете хостелов в жилых домах в целом позитивно повлияет на рынок, полагает генеральный директор гостиничной консалтинговой компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

Так она прокомментировала решение Госдумы 5 марта одобрить во втором чтении соответствующий законопроект. В первом чтении документ одобрили в мае 2016 года.

Гости хостелов выиграют

«В гостиничных объектах, расположенных в жилых помещениях, как правило, не соблюдались пожарные нормы и СанПиН (санитарные правила и нормы. — Ред). Так, инвесторам было дешевле создавать объекты размещения, но при поиске отелей в системах бронирования гость не имел возможности выбрать объект, который гарантирует ему безопасность в широком смысле», — сказала Лысенкова.

По ее словам, от принятия законопроекта гости только выиграют, потому что смогут быть уверены, что жилье соответствует всем нормам.

Масштабы перемен

По разным оценкам, от 40 до 60% рынка мини-отелей и хостелов работает в объектах жилого фонда, напомнила Лысенкова.

Она выразила уверенность, что почти половина из них успешно перейдут в статус нежилых. В первую очередь это будут объекты, которые давно работают или находятся на первых этажах жилых зданий. Долю объектов, которые будут закрыты и переедут в другие пространства или пройдут редевелопмент, гендиректор консалтинговой компании оценила в 20–25%.

Результат

Собственники хостелов изначально шли на риски, создавая гостиничные проекты в жилом фонде, отметила гендиректор консалтинговой компании. Потому что хотя такой тип использования не был запрещен, но и разрешен тоже не был.

«Таким образом, бизнес перейдет полностью в легальную зону. До начала следующего года отельеры будут вынуждены или перевести статус используемых помещений в нежилые, соблюдая законодательные требования к таким зданиям, или закрыть объекты», — подчеркнула эксперт.

Лысенкова добавила, что такое решение ограничивает развитие малого бизнеса, сокращает возможность идей по развитию недвижимости, например, в столицах, в центрах городов, где создание из квартир/этажей хостелов — единственное решение.

«В такой ситуации перевод и легализация будут процедурами, которые нужно пройти владельцам объектов. Но это не только увеличит их расходы в моменте, но и повлечет за собой корректировку уровня расходов на налоги и коммунальные расходы, так как они будут рассчитываться по иным ставкам», — заключила генеральный директор гостиничной консалтинговой компании.

В начале февраля из хостела на юго-востоке Москвы госпитализировали 25 человек с симптомами кори. В отношении руководителей заведения, в котором проживали строительные рабочие, составлен протокол об административном правонарушении. Эпидемиологическое расследование продолжится по месту размещения стройплощадок.