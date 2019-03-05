Закон о запрете хостелов в жилых домах принят во втором чтении

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах. В первом чтении он был одобрен в мае 2016 года.

В документе предлагается дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса положением, запрещающим оказание услуг гостиниц и хостелов в квартирах жилых домов, сообщает RNS.

Изначально второе чтение запланировали на 21 февраля. Однако после дополнительного обсуждения было принято решение о возврате к редакции документа первого чтения, так как текст, подготовленный к повторному рассмотрению, содержал ряд противоречий с региональным законодательством и Конституцией, сообщает «РИА Новости». Это решение поддержал и глава правительства Дмитрий Медведев.

Проект законодательно запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги. Отмечается, что оказывать гостиничные услуги можно только после того, как помещение переведено из жилого в нежилое. Кроме того, необходимо переоборудование — оснащение системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Ранее одна из соавторов законопроекта, глава профильного думского комитета Галина Хованская, поясняла, что закон не запрещает такое переоборудование, однако квартира должна быть расположена либо на первом этаже, либо над нежилым помещением.

В начале февраля из хостела на юго-востоке Москвы госпитализировали 25 человек с симптомами кори. В отношении руководителей заведения, в котором проживали строительные рабочие, составлен протокол об административном правонарушении. Эпидемиологическое расследование продолжится по месту размещения стройплощадок.