Медведев утвердил порядок присвоения звезд гостиницам
Глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил 18 февраля, что утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, после чего все отели страны должны будут упорядочиться по количеству звезд в обязательном порядке, сообщает «Интерфакс».
«Раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас это должно быть в соответствии с этим документом и уже развиваться на базе нормативных требований», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
После нововведения, по мнению премьер-министра, туристы смогут лучше ориентироваться в потенциальной комфортности того или иного отеля.
Вице-премьер Ольга Голодец добавила, что в настоящее время в России насчитывается 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. так называемых малых средств размещения. К 1 января 2019 года около 14 тыс. из них получили звезды в рамках добровольной системы сертификации.
13 февраля сообщалось, что бизнесмены из Китая намерены участвовать в аукционе на покупку двух недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке.