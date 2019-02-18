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Медведев утвердил порядок присвоения звезд гостиницам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил 18 февраля, что утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, после чего все отели страны должны будут упорядочиться по количеству звезд в обязательном порядке, сообщает «Интерфакс».

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«Раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас это должно быть в соответствии с этим документом и уже развиваться на базе нормативных требований», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

После нововведения, по мнению премьер-министра, туристы смогут лучше ориентироваться в потенциальной комфортности того или иного отеля.

Вице-премьер Ольга Голодец добавила, что в настоящее время в России насчитывается 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. так называемых малых средств размещения. К 1 января 2019 года около 14 тыс. из них получили звезды в рамках добровольной системы сертификации.

13 февраля сообщалось, что бизнесмены из Китая намерены участвовать в аукционе на покупку двух недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке.

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