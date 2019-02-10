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Гостиница загорелась в Кургане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По меньшей мере пять человек эвакуированы из горящей в центре Кургана гостиницы. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание произошло в сауне на первом этаже трехэтажного здания на улице Карла Маркса утром в воскресенье, 10 февраля.

«На место происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательных подразделений по второму, повышенному, рангу пожара», — цитирует заявление ГУМЧС России по региону «РИА Новости».

По данным спасателей, к 7:51 (5:51 мск) открытое горение на площади 18 кв. м было ликвидировано. На месте продолжают работать экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

10 февраля на Сахалине в городе Оха произошел пожар в торговом центре «Океан». По предварительным данным, никто не пострадал.

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