Бизнесмены из Китая поторгуются за недостроенный Hyatt во Владивостоке

Бизнесмены из Китая намерены участвовать в аукционе на покупку двух недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке, сообщили в администрации Приморского края.

Речь идет о группе компаний United Exchange/Sun Group из КНР, которая уже работает в регионе над рядом проектов. Участие в торгах и не только собственник холдинга Цзян Юйсян обсудил с приморскими властями на встрече во Владивостоке. В частности, стороны затронули тему развития туристической инфраструктуры на острове Русский.

Кроме того, китайские предприниматели нацелены на создание в Приморском крае предприятий по глубокой переработке древесины, производству мебели и бумажных изделий. Данный проект они планируют развивать с партнерами из Тайваня, пишет «РИА Новости».

В декабре сообщалось, что в августе текущего года в Хабаровске откроется морской порт по экспорту сельскохозяйственной продукции. По планам участников российско-китайского проекта объем грузов за пять лет вырастет до 1 млн т в год.

Строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок из-за постоянного повышения стоимости объектов, вызванного ошибоками в проектировании. В результате проверок было возбуждено уголовное дело о халатности. Экс-главу компании-подрядчика «Наш дом — Приморье» Марину Ломакину обвинили в злоупотреблении полномочиями.