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Бахрейн и Китай решили вложить более €100 млн в развитие Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Компании Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в строительство электростанций и реализацию других инфраструктурных проектов в Крыму. Об этом «Известиям» заявил представитель компаний в РФ Штефан Довина, в ходе рабочего визита на полуостров. По его словам, инвесторы из Азии готовы приступить к реализации проектов уже в 2019 году.

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«Уже подготовлено комплексное решение по утилизации всех видов отходов, которые производятся на полуострове. Его возможно использовать в Крыму, что обеспечит дополнительную защиту окружающей среды в регионе. Мы намерены обеспечить финансирование, планирование, доставку технологий, монтаж и запуск систем», — рассказал словацкий предприниматель.

Будущих инвесторов также интересует строительство жилых домов, больниц и гостиниц на набережной. Однако не исключается возможность сотрудничества и в других сферах: модернизация железнодорожных путей, аэропортов, мостов, дорог, тоннелей и портов, а также цементных заводов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Крым привлек инвесторов из Бахрейна и Китая

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