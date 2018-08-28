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Глава Крыма подвел итоги туристического сезона

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Поступления в бюджет Крыма от туристической сферы выросли на 30% по сравнению с 2017 годом. Об этом во вторник, 28 августа, в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал глава республики Сергей Аксенов.

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Он привел данные по состоянию на 15 июля, причем речь шла лишь о прямых поступлениях. По мнению Аксенова, это говорит о том, что «сезон состоялся».

Глава Крыма добавил, что в перспективе полуостров должен составить конкуренцию зарубежным курортам Черноморского побережья.

«Мы отстаем, если объективно говорить, и от Турции, и от Болгарии с точки зрения качества услуг, но считаю, что наверстать это можно», — приводит «РИА Новости» слова Аксенова.

16 августа руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил о росте количества украинских туристов, посещающих Крым. Он отметил, что это происходит вопреки стремлению Киева блокировать возможность посещения полуострова.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ против Москвы ограничительные меры.

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