Прямой эфир

Морской порт для аграриев построят к августу в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В августе следующего года в Хабаровске откроется морской порт по экспорту сельскохозяйственной продукции. По планам участников российско-китайского проекта объем грузов за пять лет вырастет до 1 млн т в год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инвестиции в проект «Дальний Восток – 1» достигают 7,4 млрд рублей. Баржи для перевозки грузов по Амуру и Уссури закажут на Хабаровском судостроительном заводе. Таких судов на первом этапе будет 28, шесть уже построены в Южной Корее.

Благодаря комплексу Хабаровск станет крупнейшим хабом Дальнего Востока по экспорту агропродукции. В северные районы края по Амуру можно будет поставлять даже корм для скота, что сделает выгодным производство в дальних селах молока и мяса. Порт дает прямой выход по Амуру в Сунгари до Харбина без лишней перегрузки.

В Хабаровском крае подвели итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь сельхозземель составляет 400 тыс. га. Для аграрной деятельности пригодны больше половины, однако часть из них находится в заброшенном состоянии. Губернатор Сергей Фургал принял решение передавать такие земли инвесторам. Один из таких участков расположен в поселке Молодежном Комсомольского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владивосток получит статус столицы Дальнего Востока
Паром с линии Ванино–Холмск свяжет Сахалин и Курилы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017