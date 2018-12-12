Морской порт для аграриев построят к августу в Хабаровске

В августе следующего года в Хабаровске откроется морской порт по экспорту сельскохозяйственной продукции. По планам участников российско-китайского проекта объем грузов за пять лет вырастет до 1 млн т в год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инвестиции в проект «Дальний Восток – 1» достигают 7,4 млрд рублей. Баржи для перевозки грузов по Амуру и Уссури закажут на Хабаровском судостроительном заводе. Таких судов на первом этапе будет 28, шесть уже построены в Южной Корее.

Благодаря комплексу Хабаровск станет крупнейшим хабом Дальнего Востока по экспорту агропродукции. В северные районы края по Амуру можно будет поставлять даже корм для скота, что сделает выгодным производство в дальних селах молока и мяса. Порт дает прямой выход по Амуру в Сунгари до Харбина без лишней перегрузки.

В Хабаровском крае подвели итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь сельхозземель составляет 400 тыс. га. Для аграрной деятельности пригодны больше половины, однако часть из них находится в заброшенном состоянии. Губернатор Сергей Фургал принял решение передавать такие земли инвесторам. Один из таких участков расположен в поселке Молодежном Комсомольского района.