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Владивосток получит статус столицы Дальнего Востока

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Владивосток официально получит статус дальневосточной столицы. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что перенос обеспечит новые рабочие места. 

«Владивосток — это действительно тот город, который расположен на берегу моря, это незамерзающие порты, близость наших соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено 50% и населения и 50% ВВП. Безусловно, статус столицы федерального округа — это еще дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток, потому что он должен выглядеть достойно и, безусловно, должен быть комфортным, достойным и для жителей, и для гостей», — сказал он.

Инициативу поддержал Владимир Путин. Ранее административным центром округа был Хабаровск. 

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