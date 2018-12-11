Владивосток получит статус столицы Дальнего Востока
Владивосток официально получит статус дальневосточной столицы. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что перенос обеспечит новые рабочие места.
«Владивосток — это действительно тот город, который расположен на берегу моря, это незамерзающие порты, близость наших соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено 50% и населения и 50% ВВП. Безусловно, статус столицы федерального округа — это еще дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток, потому что он должен выглядеть достойно и, безусловно, должен быть комфортным, достойным и для жителей, и для гостей», — сказал он.
Инициативу поддержал Владимир Путин. Ранее административным центром округа был Хабаровск.
Владивосток официально получит статус дальневосточной столицы. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что перенос обеспечит новые рабочие места.
«Владивосток — это действительно тот город, который расположен на берегу моря, это незамерзающие порты, близость наших соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено 50% и населения и 50% ВВП. Безусловно, статус столицы федерального округа — это еще дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток, потому что он должен выглядеть достойно и, безусловно, должен быть комфортным, достойным и для жителей, и для гостей», — сказал он.
Инициативу поддержал Владимир Путин. Ранее административным центром округа был Хабаровск.