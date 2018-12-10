Прямой эфир

Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный главой государства. Журналисты отмечают, что подлинность документа им подтвердили в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для переноса столицы во Владивосток нужно сначала более четко сформулировать идею на местах.

10 октября Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что обсудил тему переноса столицы округа во Владивосток с руководителем администрации президента Антоном Вайно. По его словам, последний отнесся к идее положительно, пообещал включить в работу и сказал, что в ближайшее время туда выедет рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Северокорейское судно выбросило в бухте Владивостока во время шторма
Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017