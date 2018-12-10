Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный главой государства. Журналисты отмечают, что подлинность документа им подтвердили в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для переноса столицы во Владивосток нужно сначала более четко сформулировать идею на местах.

10 октября Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что обсудил тему переноса столицы округа во Владивосток с руководителем администрации президента Антоном Вайно. По его словам, последний отнесся к идее положительно, пообещал включить в работу и сказал, что в ближайшее время туда выедет рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения.