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Северокорейское судно выбросило в бухте Владивостока во время шторма

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Судно из Северной Кореи, стоявшее в порту Владивостока, во время шторма сорвало с якоря и выбросило на берег в местной бухте, сообщили в погрануправлении ФСБ России по Приморскому краю.

«Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег. Никто не пострадал», — рассказал «РИА Новости» представитель пограничного управления.

По словам собеседника агентства, проверка по факту инцидента не проводится, так как судно не было задержано. В результате инцидента никто не пострадал.

29 ноября в Рязани в порту на реке Трубеж загорелась баржа. Пожар произошел на демонтируемом судне. Обошлось без пострадавших.

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