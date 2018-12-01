Прямой эфир

Два иностранных судна столкнулись в Керченском проливе

0
Фото: fleetmon.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два иностранных судна столкнулись в районе Керченского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Инцидент произошел 30 ноября в 02:26 мск. Судно Lady Maria под флагом Того во время маневрирования зацепило винтом правую якорную цепь теплохода Azov Concord (флагом Мальты). 

У первого судна повредился винт, второе отдало аварийный правый якорь и встало в другом месте.

Как уточнил собеседник агентства, загрязнений и пострадавших нет. ЧП не спровоцировало каких-либо серьезных последствий, уточнил он. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестованных украинских моряков перевели в московский СИЗО
Жители Мариуполя пожаловались американцам на Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017