Два иностранных судна столкнулись в Керченском проливе

Два иностранных судна столкнулись в районе Керченского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Инцидент произошел 30 ноября в 02:26 мск. Судно Lady Maria под флагом Того во время маневрирования зацепило винтом правую якорную цепь теплохода Azov Concord (флагом Мальты).

У первого судна повредился винт, второе отдало аварийный правый якорь и встало в другом месте.

Как уточнил собеседник агентства, загрязнений и пострадавших нет. ЧП не спровоцировало каких-либо серьезных последствий, уточнил он.