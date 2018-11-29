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Пожар произошел на барже в порту Рязани

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Баржа загорелась в Рязани в порту на реке Трубеж. Пожар произошел на демонтируемом судне. Обошлось без пострадавших.

Возгорание тушили два пожарных расчета. Площадь пожара составила 20 кв. м. Специалисты выясняют причины возгорания.

По предварительным данным, горел мазут. Как сообщает РИА «7 новостей», самовоспламениться топливо не могло, поэтому в МЧС не исключают человеческий фактор.

Ранее сообщалось о том, что сумма ущерба от пожара на строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» составила 1,5 млн рублей.

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