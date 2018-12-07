Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке

Самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке. По словам представителя аэропорта, причиной стали технические неполадки.

Как в пятницу, 7 декабря, передает «РИА Новости», в салоне самолета находились 153 пассажира. В настоящее время авиакомпания распределяет их по отелям.

5 декабря пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Екатеринбурга в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета Кольцово из-за неисправности. Самолет принадлежал авиакомпании «Уральские авиалинии».