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Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке

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Фото: Global Look Press/Silas Stein/dpa
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Самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке. По словам представителя аэропорта, причиной стали технические неполадки.

Как в пятницу, 7 декабря, передает «РИА Новости», в салоне самолета находились 153 пассажира. В настоящее время авиакомпания распределяет их по отелям.

5 декабря пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Екатеринбурга в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета Кольцово из-за неисправности. Самолет принадлежал  авиакомпании «Уральские авиалинии».

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