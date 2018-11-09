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Паром с линии Ванино–Холмск свяжет Сахалин и Курилы

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На регулярную линию между Сахалином и Южными Курилами выйдет паром «Сахалин-8» Сахалинского морского пароходства. Он заменит грузопассажирское судно «Игорь Фархутдинов», которое сейчас находится на плановом ремонте. Замена продлится до середины декабря. Паром будет осуществлять рейсы один раз в неделю.

Первый рейс паром совершит на Курилы не раньше 12–14 ноября из-за шторма в Охотском море. Он находится в порту Ванино в Хабаровском крае. Предположительно 10 ноября паромная переправа между Сахалином и материком будет закрыта из-за надвигающегося на регион циклона.

По словам заместителя гендиректора компании-перевозчика Сергея Бриля, которые приводит ИА SakhalinMedia, перевод парома «Сахалин-8» на другой маршрут не повлияет на работу переправы Ванино–Холмск. В порту Ванино сейчас нет никакого затора с грузами, сказал специалист. Он напомнил, что в предыдущие годы паром уже временно заменял «Игоря Фархутдинова» на переправе между Сахалином и Курилами.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. В предстоящие выходные, 10 и 11 ноября, циклон принесет на остров сильные осадки и ветер.

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