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Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях.

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«Мы о них [условиях] уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал глава правительства в интервью изданию Luxemburger Wort.

В конце 2019 года истекает контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В начале 2020 года планируется запуск газопровода «Северный поток – 2», который строится от России до Германии по дну Балтийского моря и обеспечит прямые поставки газа в Европу.

При этом компании до сих пор не согласовали условия нового договора. Киев выступает категорически против «Северного потока – 2», опасаясь полной потери транзита, и призывает Европу заблокировать проект. Москва не раз заявляла, что готова пойти навстречу Украине и сохранить часть транзита, но при соблюдении некоторых условий.

В конце февраля министр энергетики России Александр Новак в в интервью «Газете.ру» назвал наиболее дорогим из ныне существующих транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины. По его словам, это связано с изношенностью газотранспортной системы (ГТС) республики.

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