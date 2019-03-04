Новый император Японии впервые поприветствует подданных 4 мая

Наследный принц Нарухито, который 1 мая официально займет императорский трон Японии, впервые поприветствует жителей своей страны 4 мая, сообщает 4 марта телеканал NHK.

Первоначально планировалось, что будущий 126-й император выйдет к общественности 22 октября. В итоге было решено, что дата 4 мая, которая выпадает на череду праздников, будет более подходящей.

Ожидается, что 58-летний Нарухито вместе с супругой и другими членами семьи появится на балконе дворца, откуда обратится с приветствием к подданным.

24 февраля более 8 тыс. человек пришли к императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить с 30-летием правления отца Нарухито — императора Акихито, который, как ожидается, отречется от престола 30 апреля.

Япония остается единственной страной в мире, где царствующий монарх носит титул императора.