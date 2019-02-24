Более 8 тыс. человек вышли поздравить императора Японии с юбилеем правления

Более 8 тыс. человек пришли к императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить с 30-летием правления императора Акихито . Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 24 февраля.

Монарх во время церемонии в Национальном театре в столице Японии поблагодарил народ страны за поддержку в течение всего периода его правления. Помимо этого, Акихито призвал японцев больше открыться внешнему миру.

«Однако, я думаю, что на фоне растущей глобализации следует больше открыться внешнему миру, использовать его мудрость и силу, чтобы выработать свою позицию и искренне работать над построением отношений с другими странами», — заявил император.

Ранее 4 января правительство Японии заявило, что планирует объявить 1 мая 2019 года национальный праздником. В этот день новым императором страны должен стать 58-летний сын Акихито Нарухито.

В 2016 году 82-летний император Акихито пожелал отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Обычно император находится на престоле пожизненно, но для Акихито сделали исключение.

Правительственная комиссия приняла решение о том, что император уйдет на покой 30 апреля 2019 года, а его наследник — принц Нарухито — взойдет на престол на следующий день. В связи с этим событием свадьбу старшей дочери японского принца Акисино и первой внучки императора Акихито, принцессы Мако, и ее бывшего однокурсника Кэй Комуро перенесли на 2020 год.

Акихито стал 125-м императором Японии 7 января 1989 года. Хэйсэй («Установление мира») стало официальным девизом его правления.