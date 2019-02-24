Правящая партия Японии обещала серьезно отнестись к результату референдума на Окинаве

Глава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида заявил, что возглавляемый им политический блок отнесется со всей серьезностью к результатам прошедшего в воскресенье, 24 февраля, референдума в южной префектуре страны Окинава.

«Мы примем этот результат со всей серьезностью», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на информацию от агентства «Киодо».

Ранее стало известно, что большинство жителей Окинавы проголосовали против планов правительства Японии оставить авиабазу американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание Окинавы одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности о переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.