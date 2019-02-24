Лавров прокомментировал наличие американских ПРО в Японии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение систем ПРО Соединенных Штатов в Японии оказывает негативное воздействие на развитие отношений страны с Москвой.

«То, что у японцев есть военный союз с США, — это тоже немаловажный фактор. Американцы имеют право размещать свои вооруженные силы где угодно в Японии и уже размещают там свою систему противоракетной обороны, которая создает риски и для России, и для Китайской Народной Республики», — пояснил министр. Его слова приводит телеканал RT.

Помимо этого, Лавров обратил внимание на то, что подобное происходит на фоне объявления России главным противником США.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание префектуры Окинава на юге Японии одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США Футэмма. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности о переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.