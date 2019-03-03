Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска намекнула на пережитую клиническую смерть.

44-летняя журналистка опубликовала сообщение в Facebook, в котором написала, что «там, за чертой, ничего нет». «Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — цитирует Рынску «Газета.ру».

1 марта стало известно о госпитализации Рынски в Испании. Позже на ее странице в соцсетях появилась просьба предоставить самолет для транспортировки в Россию. 2 марта тетя журналистки Нина Костикова рассказала, что Рынска пребывает в тяжелой депрессии после смерти супруга.

Медиаменеджера нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего Малашенко пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой, но официального подтверждения этой информации нет.

Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой.

Он был одним из создателей телекомпании НТВ, работал гендиректором компании «Останкино». В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.



