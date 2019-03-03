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Россия стала лидером в медальном зачете первого дня Универсиады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская сборная лидирует в медальном зачете по итогам первого дня Универсиады в Красноярске. У команды 12 наград — четыре золотые медали, пять серебряных и три бронзовых.

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Второе место с большим отрывом заняла Швейцария — три медали (по одному золоту, серебру и бронзе), сообщает официальный сайт Универсиады, третье — Канада с двумя наградами (золотой и бронзовой).

Золотые медали для России завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, а также сноубордистка Кристина Пауль (сноуборд-кросс) и фристайлист Максим Буров (лыжная акробатика).

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Впервые в истории Игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

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