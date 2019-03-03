Прямой эфир

Российская лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль на соревнованиях Универсиада-2019, которые сейчас проходят в Красноярске.

Спортсменка выиграла индивидуальную гонку на 5 км классическим стилем, пишет ТАСС. Второе и третье место также заняли россиянки Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

Универсиада продлится до 12 марта.

Универсиада_2019
Певица Зара выступает на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
В Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Фотокорреспонденты «Известий» побывали на торжественном мероприятии. Подробнее — в фотогалерее «Известий». На фото: певица Зара выступает на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
Открытие Универсиады проходило в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» и продлилось три часа — с 20:19 по местному времени (16:19 мск)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
Выступление посвящено истории Сибири, ее культурным традициям. Кульминационным моментом стало зажжение чаши огня, которое завершило начатую 1 марта эстафету.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады
Постановщиком шоу выступил тренер и хореограф Илья Авербух. В выступлении приняли участие более 3 тыс. человек из 59 стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Алексей Ягудин на Церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Президент РФ Владимир Путин дал старт зимним спортивным соревнованиям, назвав Универсиаду «праздником молодости и дружбы, упорной и честной борьбы», глава государства пожелал ее участникам удачи и ярких побед
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Вынос флага России на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
Вынос флага России на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Флаг сборной России
Для проведения игр было построено более 30 новых объектов инфраструктуры, все они после завершения Универсиады будут переданы школам олимпийского резерва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Спортсмены сборной Южной Кореи
Спортсмены сборной Южной Кореи также приняли участие в параде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Флаг делегации из Латвии на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады
Флаг делегации из Латвии пронесли на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Спортсмены сборной США во время парада атлетов
Спортсмены сборной США во время парада атлетов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия. Также на церемонии присутствуют делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и участники игр. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Универсиада_2019
Спортсмены сборной Беларуси во время парада атлетов на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
Спортсмены сборной Беларуси во время парада атлетов на церемонии открытия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Церемония открытия Универсиады-2019 завершилась в Красноярске
Путин объявил Универсиаду открытой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017