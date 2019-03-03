Российская лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль на соревнованиях Универсиада-2019, которые сейчас проходят в Красноярске.

Спортсменка выиграла индивидуальную гонку на 5 км классическим стилем, пишет ТАСС. Второе и третье место также заняли россиянки Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

Универсиада продлится до 12 марта.