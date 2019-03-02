Церемония открытия Универсиады-2019 завершилась в Красноярске

В Красноярске завершилась торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады.

Мероприятие проходило в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» и продлилось три часа — с 20:19 по местному времени (16:19 мск). Игры объявил открытыми президент России Владимир Путин.

Постановщиком шоу выступил тренер и хореограф Илья Авербух. В выступлении приняли участие более 3 тыс. человек из 59 стран. Закрывала парад спортсменов сборная России, знаменосцем которой стал двукратный чемпион мира по сноуборду уроженец Красноярска Дмитрий Логинов.

После этого над стадионом подняли флаг Международной федерации университетского спорта (FISU), который пронесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, чемпионка Европы по керлингу Ольга Жаркова, четырехкратный чемпион мира по спортивному ориентированию Кирилл Веселов, серебряный призер Олимпиады сноубордист Николай Олюнин и певица Дарья Антонюк. Клятву спортсменов произнесли фристайлисты Любовь Никитина и Максим Буров.

Кульминационным моментом стало зажжение чаши огня, которое завершило начатую 1 марта эстафету.

На церемонии также присутствовали делегаты FISU, главы спортивных федераций, партнеры Универсиады. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к участникам и гостям соревнований по видеосвязи.

Трансляцию церемонии вели телекомпании более 60 стран мира. Специально для болельщиков шоу покажут повторно 3 марта, но уже без парада спортсменов.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

Универсиада продлится до 12 марта.