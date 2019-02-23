Деревню зимней Универсиады открыли в Красноярске под гимн России и студенческую песню «Гаудеамус», передает 23 февраля ТАСС.

В этот же день начался заезд представителей делегаций. «Церемония официального открытия деревни Универсиады состоялась. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и мэр деревни Универсиады Максим Орешников перерезали ленту. На открытии прозвучали гимн России и «Гаудеамус», — говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.

Всего в городе ожидают примерно три тысячи спортсменов из 58 стран. Соревнования пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта. В рамках XXIX Всемирной зимней универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

20 февраля стало известно, что эстафета огня Универсиады пройдет 1 марта в Красноярске. Факелоносцам предстоит преодолеть почти 11 км.