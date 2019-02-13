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Екатеринбург вступил в борьбу за право принять Универсиаду в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Екатеринбург начинает бороться за право принять летнюю Универсиаду 2023 года. Межведомственная комиссия согласовала заявку города на проведение этого события. В рамках Универсиады будет разыграно 244 комплекта медалей.

Президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов сообщил, что сначала город подал в Международную федерацию студенческого спорта (FISU) заявление о намерении выдвинуться для участия в заявочной кампании. Теперь необходимо оплатить взнос в размере €10 тыс. 

28 февраля на заседании исполкома в Красноярске Екатеринбург уже официально вступит в борьбу. Позже в город приедет специальная комиссия FISU, которая проверит готовность инфраструктуры к проведению события такого масштаба. Решение примут 1–2 июля на исполкоме FISU в Неаполе, сообщает ТагилСити.Ру.

Зимнюю Универсиаду-2019 принимает Красноярск. Ранее в Екатеринбурге прошла эстафета огня Универсиады. 25 факелоносцев пробежали от корпуса Уральского федерального университета по главному проспекту.

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