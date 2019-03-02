Путин предложил провести Универсиаду-2023 в России

Россия могла бы провести Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Об этом на встрече с представителями исполкома Международной федерации университетского спорта заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво», — отметил глава государства. По его словам, пока речь идет только о Екатеринбурге, однако на вопрос одного из участников встречи, в каких еще красивых городах России можно было бы устроить соревнования, президент ответил: «Мы подумаем».

Если федерация доверит проведение этих соревнований России, для подготовки к ним создадут специальную программу, подчеркнул Путин.

2 марта в Красноярске открылась XXIX Всемирная зимняя универсиада.

Знаменосцем России на церемонии открытия стал двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, для которого Красноярск является родным городом.

На открытие приглашены президент России Владимир Путин, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и спортсмены. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.