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Церемония открытия Универсиады-2019 началась в Красноярске

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Красноярске открывается XXIX Всемирная зимняя универсиада. Торжественная церемония началась в 20:19 по местному времени (16:19 мск).

Мероприятие проходит в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск», его транслируют на экранах в фан-зонах в Красноярске, а также телекомпании более 60 стран мира.

Церемония продлится три часа. Постановщиком шоу стал тренер и хореограф Илья Авербух. Выступление посвящено истории Сибири, ее культурным традициям. Кульминационным моментом станет торжественное зажжение чаши огня, которое завершит эстафету огня.

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В мероприятии задействованы более 3 тыс. участников из 59 стран, в том числе 296 российских спортсменов. Флаг России вынесет двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, для которого Красноярск является родным городом.

На открытие приглашены президент России Владимир Путин, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и спортсмены. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Для болельщиков шоу покажут повторно 3 марта, но уже без парада спортсменов.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

Универсиада продлится до 12 марта.

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