Красно и ярко: Универсиада-2019 обещает стать одной из лучших

За последние пять лет Россия успешно провела несколько крупных международных соревнований. От иностранных болельщиков продолжают поступать позитивные отзывы о качестве организации зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи, футбольных Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018, а также других турниров. Теперь страна приняла новый вызов — со 2 по 12 марта в Красноярске будет проходить ХХIХ Всемирная зимняя универсиада. Она должна стать одним из самых ярких событий года. В студенческих Играх примет участие около 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран. В 11 видах спорта будет разыграно 76 комплектов медалей. Ожидается, что церемонию открытия посетит президент Владимир Путин.

Спортивное наследие

Решение о том, что Красноярск примет Универсиаду, было принято Международной федерацией студенческого спорта (FISU) в конце 2013 года. С тех пор в городе существенно улучшилась инфраструктура, были реконструированы имеющиеся и построены новые спортивные объекты, гостиницы, комплексы для размещения спортсменов и волонтеров. После окончания соревнований все объекты перейдут в пользование города и будут доступны простым жителям. В том числе территория деревни Универсиады, где сейчас проживают атлеты, которая перейдет в распоряжение Сибирского федерального университета (СФУ).

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Ледовый дворец "Кристалл арена"

— Все объекты были готовы в срок, и они отвечают самым высоким стандартам проведения соревнований, — рассказал «Известиям» председатель комиссии по подготовке к Универсиаде, серебряный призер Олимпийских игр – 2006 по биатлону Павел Ростовцев. — Можно ожидать, что Универсиада будет одним из самых ярких событий последнего времени. Но еще более важно то, что останется после турнира. В этом смысле город сильно изменился еще в ходе подготовки к этому событию, когда строились и открывались новые объекты. Всего их 34 — я имею в виду не только спортивные сооружения, но и тренировочные площадки, а также жилкомплексы для размещения спортсменов, волонтеров и гостей, медицинский центр. Кроме того, в двух клинических больницах Красноярска специально к Универсиаде построены новые хирургические комплексы. Это всё останется городу после соревнований и будет использоваться на благо жителей.

Не Универсиадой единой

Часть спортивных объектов строилась как многофункциональная. К примеру, кластер «Радуга», где пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию, предназначен для занятий не только зимними, но и летними видами спорта. По словам операционного директора кластера Михаила Губина, комплекс полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

— В перспективе в «Радуге» можно будет проводить соревнования уровня чемпионата мира и этапов Кубка мира, — сообщил он «Известиям». — Но часть комплекса также оборудована для массового спорта. Есть закрытый 50-метровый бассейн, скалодромный тренажер под тренировки и соревнования. Как известно, скалолазание включено в программу ближайшей летней Олимпиады (Токио-2020). И наш объект может использоваться для подготовки спортсменов. К тому же и этот тренажер, и бассейн в определенные часы будут доступны не только для профессионалов, но и для всех желающих.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Многофункциональный спортивный комплекс "Радуга"

По словам Павла Ростовцева, лыжная трасса в «Радуге» очень сложная и по своей структуре схожа со многими объектами Кубка мира. Лучшие лыжники страны хотят уже следующей зимой потренироваться в Красноярске. После Универсиады планируется расширить функциональность части объектов.

— В «Сопке», к примеру, дело не ограничится только сноубордом и фристайлом, — подчеркнул Павел Ростовцев. — Есть еще определенная площадь свободной земли в кластере, где планируется построить небольшие трамплины по 20, 40 и 60 м. Они уже спроектированы, средства в бюджете Красноярского края на их строительство заложены. Ожидается, что будут выделены и федеральные деньги. Тогда появится возможность для тренировок у прыгунов с трамплина и двоеборцев.

Основной объект Универсиады — «Платинум Арена». Именно там пройдут церемонии открытия и закрытия студенческих Игр, а также соревнования по фигурному катанию. Арена построена на частные деньги. В начале этого сезона ВХЛ (второй по значимости хоккейный чемпионат) там проводил домашние матчи красноярский «Сокол». В декабре площадка была переоборудована под мероприятия Универсиады.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск"

— Изначально арена проектировалась и строилась с расчетом на вместимость не менее 7 тыс. зрителей, это стандарт КХЛ, — заявил «Известиям» директор «Платинум Арены» Роман Сотников. — В следующем сезоне «Сокол» вернется на стадион и снова будет проводить здесь домашние матчи ВХЛ. Но мы надеемся, что когда-нибудь клуб окажется в КХЛ. С точки зрения посещаемости и окупаемости объекта это было бы прекрасно. По всем параметрам «Платинум Арена» соответствует требованиям лиги. Не случайно летом, когда у «Авангарда» возникли проблемы с «Омск Ареной», рассматривался вариант его переезда к нам. Но он был невозможен из-за подготовки объекта к Универсиаде.

Воздух стал чище

Подготовка к Универсиаде способствовала улучшению экологической ситуации в промышленном регионе. Сегодня в Красноярском крае действует современная территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха, скорая экологическая помощь, горячая линия по вопросам нарушения природоохранного законодательства. В 2017–2018 годах было снесено более 400 домов с печным отоплением, закуплено 112 единиц общественного транспорта высокого экологического класса. Экологическая повестка была в регионе одной из ключевых при подготовке к Универсиаде, отметил председатель Общественного совета при минэкологии Красноярского края, директор Красноярского информационного центра по атомной энергии Эдуард Распопов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Вопросам экологии и раньше уделялось много внимания, а два-три года назад, когда подготовка города к соревнованиям достигла решающей стадии, работа в этом направлении стала вестись особенно активно, — пояснил он «Известиям». — Трудно отрицать тот факт, что и массовое внедрение транспорта высокого экологического класса, и модернизация инфраструктуры крупных предприятий Красноярского края способствовали улучшению ситуации.

Вперед за медалями

Всего в Красноярске будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. В предыдущие 10 лет на четырех зимних Универсиадах Россия неизменно побеждала в общекомандном зачете. Наша сборная считается главным фаворитом соревнований и сейчас, чему способствует наличие в ее составе спортсменов с опытом выступлений на крупнейших стартах. Средний возраст команды — 21 год.

Кроме того, на турнир приедут звезды — двукратный чемпион мира-2019 по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира – 2019 по фристайлу Максим Буров, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун, а также взявший серебро на ЧЕ-2019 Александр Самарин, одна из лучших фигуристок страны Станислава Константинова, бронзовый призер молодежного чемпионата мира – 2017 по хоккею Вадим Кудако, основной вратарь команды КХЛ «Адмирал» (Владивосток) Никита Серебряков и многие другие.

Знаменосцем нашей команды на церемонии открытия Универсиады назначен Дмитрий Логинов. Официальная церемония состоится 2 марта, ожидается, что ее посетит президент Владимир Путин. 3 марта шоу повторят для болельщиков, правда, уже без парада атлетов. Все билеты на мероприятие уже проданы. Как писали «Известия», режиссером церемонии стал тренер и хореограф, олимпийский чемпион в танцах на льду Илья Авербух. Он рассказал, что представление готовилось больше года. Церемония будет «максимально легкой, молодежной, основной акцент сделают на рассказе о российской Сибири, а также о тех героях, которые прославляют Красноярский край». В целом на спортивные состязания студенческих Игр продано более 250 тыс. билетов.

Зимние Универсиады еще ни разу не проводились на территории СССР и России. Летнюю Универсиаду у нас организовывали дважды — соревнования принимала Москва в 1973-м и Казань в 2013 году.