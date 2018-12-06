Не Универсиадой единой: Красноярск готов к международным стартам

После окончания студенческих Игр крупные международные соревнования можно будет проводить на большинстве объектов зимней Универсиады 2019. Их соответствие стандартам не только Международной федерации университетского спорта (FISU), но и международных федераций по зимним видам спорта даст возможность принимать в Красноярске старты уровня чемпионатов мира и этапов Кубка мира. Сами спортивные объекты уже готовы и введены в эксплуатацию. В ближайшие недели будут завершены работы по демонтажу части трибун на некоторых стадионах, а также достроены гостиничные комплексы для спортсменов и гостей. Кроме того, в ближайшие дни начнется временная реконструкция «Платинум Арены» с целью проведения на ней церемоний Открытия и Закрытия Универсиады.

До февраля на объектах пройдут тестовые соревнования – первые подобные старты были осуществлены в конце прошлой недели, когда в комплексе «Радуга» прошел этап Кубка России по лыжным гонкам. Стоит отметить, что после Универсиады многие из объектов во внесоревновательные дни будут доступны для занятий спортом не только профессионалам, но и обычным людям.

Готовы к любым стартам

«Академия зимних видов спорта» является самым многофункциональным объектом, который включает несколько трасс для лыжных гонок, фристайла, а также лыже-роллерных трасс для соревнований и тренировок летом. Основной объект комплекса - кластер «Радуга». В минувшие выходные на нем прошли тестовые соревнования на Кубок России по лыжным гонкам. На строительство объекта с нуля было выделено 3,5 млрд рублей.

— Комплекс полностью соответствует требованиям как FISU, так и FIS (Международная федерация лыжных видов спорта), — сказал «Известиям» операционный директор «Радуги» Михаил Губин. — Изначально он строился для того, чтобы остаться как наследие после Универсиады. Поэтому на нем можно будет проводить все крупные международные соревнования вплоть до чемпионатов мира и этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Кроме того, объекты будут предназначены и для массового спорта — не только лыжные трассы, но и бассейн с тренажерным залом в определенные часы смогут посещать все слои населения.

Арена для КХЛ

Большинство объектов уже готовы и введены в эксплуатацию. Лишь некоторым из них нужно провести временную реконструкцию на период Универсиады, чтобы соответствовать требованиям FISU. Например, сейчас идет перестройка «Платинум Арены». Этот ледовый дворец открылся в начале 2018 года. На нем проводит свои домашние матчи красноярская команда «Сокол», выступающая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Арена вмещает 7 тыс. зрителей.

Однако во время Универсиады хоккея на «Платинум Арене» не будет. Она примет торжественные церемонии открытия и закрытия, которые пройдут 2 и 12 марта, соответственно, а также соревнования по фигурному катанию.

— Объект уже закрылся для «Сокола», 26 ноября он провел на ней матч ВХЛ — до следующего сезона команда здесь играть не будет, — рассказал «Известиям» директор «Платинум Арены» Роман Сотников. — Но после Универсиады мы рассчитываем максимально загрузить объект различными спортивными и зрелищными мероприятиями. За счет хоккейных матчей и концертов она простаивать не будет.

При этом он отметил, что посещаемость матчей ВХЛ в Красноярске пока не так высока, как того хотелось бы руководству арены.

– Это арена не для ВХЛ — на матчах «Сокола» пока собирается по 3,5 тыс. зрителей, — продолжил Сотников. — При этом «Платинум Арена» соответствует требованиям КХЛ. Не случайно ее летом рассматривал «Авангард», когда у него случились проблемы со своим стадионом в Омске. Мы не смогли принять их у себя, поскольку все равно пришлось бы этой зимой закрываться на четыре месяца под Универсиаду. И где бы сейчас играл «Авангард»? Им же нужна была арена на весь сезон. Поэтому клуб отказался от варианта с проведением домашних матчей в Красноярске.

Под Универсиаду «Платинум Арена» пока не перестраивалась, но скоро этот процесс начнется, пояснил Сотников.

— Переделка будет серьезная. Будет убран куб (висящее надо льдом большое электронное табло – прим. «Известия»). Уберем 2 тыс. кресел. Всё делается для церемонии открытия, чтобы расставить декорации в соответствии с требованиями дирекции оргкомитета Универсиады. После ее окончания все вернется в исходное состояние.

Зимняя Универсиада впервые в истории пройдет на территории России. Среди объектов —спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»», комплекс «Академия биатлона» и Всесезонный парк спорта и отдыха «Бобровый слог». Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» способен проводить у себя матчи КХЛ. На Универсиаде разыграют 76 комплектов наград. Ранее в нашей стране проводились две летние Универсиады — Москва-1973 и Казань-2013.

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