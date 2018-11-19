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РКН начал выдачу разрешений на использование радиочастот на Универсиаде-2019

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Роскомнадзор (РКН) начал выдавать разрешения на использование радиочастот в рамках подготовки ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, которая пройдет в 2019 году.

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На данный момент завершается строительство новых спортивных объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований. Разрешения для ввода в строй новых базовых станций получили «Ростелеком», «МегаФон». МТС и «ВымпелКом», говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор, радиочастотная служба и Оргкомитет Универсиады уже разработали порядок осуществления разрешительных процедур.

«Подача заявки на получение разрешения осуществляется в режиме онлайн через официальный сайт Универсиады (раздел «Радиочастотный контроль»). Пользователю необходимо скачать форму заявки, заполнить и отправить ее на рассмотрение. Далее заявка будет рассмотрена Роскомнадзором и радиочастотной службой. О статусе заявки пользователь будет проинформирован по указанному e-mail. Срок обработки заявки составляет до 30 дней», — отметили в РКН.

После получения разрешения пользователь должен ознакомиться с условиями использования радиочастот и осуществить настройку РЭС.

14 ноября Роскомнадзор сообщил, что владельцы интернет-ресурсов заблокировали доступ к нелегальным копиям сериала телеканала ТВ-3 «Обычная женщина». Ведомство приняло меры защиты авторских прав в отношении 243 сайтов с пиратским контентом. После уведомления ресурсов на 92 из них нелегальные копии сериала были своевременно удалены.

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