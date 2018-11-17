Более 3 тыс. организаций присоединились к Кодексу добросовестных практик

Более 3 тыс. операторов персональных данных по всей России присоединились к Кодексу добросовестных практик. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Организации – подписанты кодекса подтверждают готовность содействовать созданию безопасного информационного пространства в интернете и формированию культуры безопасного поведения в сети, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Впервые Кодекс добросовестных практик был подписан осенью 2016 года в Москве на VII международной конференции «Защита персональных данных». Тогда под документом поставили подписи представители более 30 организаций и коммерческих компаний.

Ознакомиться с текстом кодекса и подписать документ можно на портале персональных данных Роскомнадзора.