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Более 3 тыс. организаций присоединились к Кодексу добросовестных практик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 3 тыс. операторов персональных данных по всей России присоединились к Кодексу добросовестных практик. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

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Организации – подписанты кодекса подтверждают готовность содействовать созданию безопасного информационного пространства в интернете и формированию культуры безопасного поведения в сети, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Впервые Кодекс добросовестных практик был подписан осенью 2016 года в Москве на VII международной конференции «Защита персональных данных». Тогда под документом поставили подписи представители более 30 организаций и коммерческих компаний.

Ознакомиться с текстом кодекса и подписать документ можно на портале персональных данных Роскомнадзора.

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