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Роскомнадзор не выявил нарушений хранения личных данных в МФЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Специалисты Роскомнадзора не выявили нарушений закона о персональных данных в московских МФЦ. Об этом 16 ноября информирует пресс-служба надзорного органа.

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«По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники надзорного органа убедились, что программное обеспечение компьютеров, размещенных в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, не дает пользователям право создавать резервные копии и папки с сохраненными документами.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с помощью таких устройств любой желающий якобы может получить доступ к сканированным копиям паспортов, страховым номерам индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и другим документам, отправив их на личный адрес электронной почты.

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