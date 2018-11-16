Роскомнадзор не выявил нарушений хранения личных данных в МФЦ

Специалисты Роскомнадзора не выявили нарушений закона о персональных данных в московских МФЦ. Об этом 16 ноября информирует пресс-служба надзорного органа.

«По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники надзорного органа убедились, что программное обеспечение компьютеров, размещенных в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, не дает пользователям право создавать резервные копии и папки с сохраненными документами.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с помощью таких устройств любой желающий якобы может получить доступ к сканированным копиям паспортов, страховым номерам индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и другим документам, отправив их на личный адрес электронной почты.