Ранние. Зимние. Мои: XXIX Универсиада стартовала в Красноярске

В Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Фотокорреспонденты «Известий» побывали на торжественном мероприятии. Подробнее — в фотогалерее «Известий». На фото: певица Зара выступает на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Открытие Универсиады проходило в в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» и продлилось три часа — с 20:19 по местному времени (16:19 мск)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выступление посвящено истории Сибири, ее культурным традициям. Кульминационным моментом стало зажжение чаши огня, которое завершило начатую 1 марта эстафету.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Постановщиком шоу выступил тренер и хореограф Илья Авербух. В выступлении приняли участие более 3 тыс. человек из 59 стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин дал старт зимним спортивным соревнованиям, назвав Универсиаду «праздником молодости и дружбы, упорной и честной борьбы», глава государства пожелал ее участникам удачи и ярких побед
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вынос флага России на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Для проведения игр было построено более 30 новых объектов инфраструктуры, все они после завершения Универсиады будут переданы школам олимпийского резерва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Спортсмены сборной Южной Кореи также приняли участие в параде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Флаг делегации из Латвии пронесли на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Спортсмены сборной США во время парада атлетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия. Также на церемонии присутствуют делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и участники игр. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Спортсмены сборной Беларуси во время парада атлетов на церемонии открытия
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