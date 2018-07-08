Плач по пенальти

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3