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Плач по пенальти

Какие эмоции вызвало поражение национальной команды по футболу у российских болельщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фото: REUTERS/Евгений Реутов
Болельщики сборной России
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Фото: REUTERS/Антон Ваганов
Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре
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Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России
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Фото: REUTERS/Carl Recine
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Болельщик сборной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Болельщица сборной России
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фото: REUTERS/Henry Romero
Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти
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