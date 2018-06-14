Всем миром

В четверг, 14 июня, матчем сборных России и Саудовской Аравии официально откроется чемпионат мира по футболу-2018. Между тем, болельщики стран-участниц съезжаться в нашу страну начали заблаговременно. И ждать первой игры, чтобы показать себя во всей красе, они не стали. На улицах Москвы футбольный праздник футбольный праздник идет уже несколько дней. Самые яркие его участники — в галерее портала iz.ru