Всем миром

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Самые яркие иностранные болельщики на улицах Москвы
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
С такой группой поддержки сборной Колумбии грех будет не продемонстрировать на чемпионате достойный результат
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Ожидается, что только в Москву во время чемпионата приедет около 1 млн гостей — это болельщики, волонтеры, организаторы, спортсмены и их сопровождающие
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Накануне, 13 июня, многие из иностранных любителей футбола собрались в центре города. Вот, например, болельщик из Мексики, который явно пользуется популярностью у москвичей
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ориентироваться в городах, где проходят матчи ЧМ-2018, болельщикам помогают волонтеры и полицейские — последних, как известно, обязали к началу соревнований подтянуть английский. Насколько это у них получилось — узнаем, видимо, уже в процессе
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Не только русские любят быструю езду, да и вообще эффектные появления. Эти болельщики из Саудовской Аравии, например, предпочли передвигаться по городу на мотоциклах
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
А это — гостья чемпионата мира, которая приехала в Москву из Мексики
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Болельщики сборной Саудовской Аравии собрались на Манежной площади в Москве
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Среди стран-лидеров по количеству приехавших в Россию болельщиков — США, Бразилия, Испания и Аргентина
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Это — тоже группа поддержки аргентинской сборной
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Гость чемпионата из Саудовской Аравии
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Многие из болельщиков посещением Москвы не ограничатся — у некоторых также есть билеты на матчи в Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах чемпионата
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Многие ездят на все чемпионаты мира — они специально копят деньги, чтобы раз в четыре года вместе с мундиалем отправиться в другую страну. На фото: болельщица сборной Мексики
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В четверг, 14 июня, матчем сборных России и Саудовской Аравии официально откроется чемпионат мира по футболу-2018. Между тем, болельщики стран-участниц съезжаться в нашу страну начали заблаговременно. И ждать первой игры, чтобы показать себя во всей красе, они не стали. На улицах Москвы футбольный праздник футбольный праздник идет уже несколько дней. Самые яркие его участники — в галерее портала iz.ru
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