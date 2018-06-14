В Госдуме призвали влюбляться во время ЧМ-2018 по футболу

Болельщиков и футболистов призвали влюбляться во время чемпионата мира – 2018 и рожать детей. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Так депутат отреагировал на слова своей коллеги Тамары Плетневой, возглавляющей комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее она призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, чтобы потом не воспитывать детей в неполных семьях.

«Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше», — приводит слова Дегтярева агентство городских новостей «Москва».

Депутат подчеркнул, что спустя много лет дети, рожденные от такого союза, будут вспоминать, что история их родителей началась в России на чемпионате мира по футболу. Это станет гуманитарным и культурным итогом мирового первенства.

Ранее заявление Плетневой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал посмотреть в паспорт болельщика, где один из пунктов гласит «Скажи нет расизму». Песков добавил, что российские женщины сами смогут разобраться в этом вопросе.