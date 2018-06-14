Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме призвали влюбляться во время ЧМ-2018 по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщиков и футболистов призвали влюбляться во время чемпионата мира – 2018 и рожать детей. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

С мечтой и без политики
Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить всем болельщикам ЧМ-2018 максимум комфорта и позитива

Так депутат отреагировал на слова своей коллеги Тамары Плетневой, возглавляющей комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее она призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, чтобы потом не воспитывать детей в неполных семьях.

«Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше», — приводит слова Дегтярева агентство городских новостей «Москва».

Депутат подчеркнул, что спустя много лет дети, рожденные от такого союза, будут вспоминать, что история их родителей началась в России на чемпионате мира по футболу. Это станет гуманитарным и культурным итогом мирового первенства.

Ранее заявление Плетневой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал посмотреть в паспорт болельщика, где один из пунктов гласит «Скажи нет расизму». Песков добавил, что российские женщины сами смогут разобраться в этом вопросе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опору ЛЭП в виде волка Забиваки установили под Калининградом к ЧМ-2018
Мутко прокомментировал попытки бойкота ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017