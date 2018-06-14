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В Кремле отреагировали на слова Плетневой об интиме с иностранцами

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал посмотреть на паспорт болельщика, где написано «Скажи нет расизму». Так он ответил на просьбу прокомментировать слова председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая призвала россиянок не вступать в интимную близость с иностранными футбольными болельщиками.

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«Не удержусь от того, чтобы призвать вас посмотреть паспорт болельщика и прочитать, что написано внизу. Это лучше всего характеризует атмосферу праздника», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в целом подобный вопрос «не входит в компетенцию администрации президента».

«Что касается российских женщин, наверное, они сами разберутся. Это лучшие женщины мира», — подытожил пресс-секретарь президента.

Заявление Плетневой прозвучало накануне, 13 июня. Депутат, в частности, напомнила соотечественницам  опыт Олимпиады 1980 года, когда в стране появилось множество матерей-одиночек.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ожидается, что мундиаль посетят до 1 млн болельщиков.

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