Прямой эфир
Сюжет:

Московские следователи записали клип в поддержку футбольной сборной

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники московского управления Следственного комитета записали клип в поддержку российской сборной по футболу. Ролик размещен в официальном YouTube-канале СК.

Песню о футболе, как сообщает Агентство городских новостей «Москва», исполнил артист Дмитрий Дунаев, который часто выступает на мероприятиях ведомства.

10 июня аргентинская певица Наталия Орейро опубликовала клип на песню United by Love («Объединенные любовью»), записанную к ЧМ-2018. Текст исполняется на трех языках — испанском, английском и русском. В видео артистка исполняет танец в кокошнике на фоне болельщиков с флагами.

Матч открытия ЧМ-2018 состоится в Москве 14 июня. В нем примут участие команды России и Саудовской Аравии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017