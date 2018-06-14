Московские следователи записали клип в поддержку футбольной сборной

Сотрудники московского управления Следственного комитета записали клип в поддержку российской сборной по футболу. Ролик размещен в официальном YouTube-канале СК.

Песню о футболе, как сообщает Агентство городских новостей «Москва», исполнил артист Дмитрий Дунаев, который часто выступает на мероприятиях ведомства.

10 июня аргентинская певица Наталия Орейро опубликовала клип на песню United by Love («Объединенные любовью»), записанную к ЧМ-2018. Текст исполняется на трех языках — испанском, английском и русском. В видео артистка исполняет танец в кокошнике на фоне болельщиков с флагами.

Матч открытия ЧМ-2018 состоится в Москве 14 июня. В нем примут участие команды России и Саудовской Аравии.