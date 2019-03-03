Аналитики подсчитали траты россиян на заправку автомобиля

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с изданием «За рулем» провело онлайн-опрос среди российских автолюбителей, сколько денег они тратят на заправку своих машин. Результаты исследования появились на сайте агентства в субботу, 2 марта.

По данным «АВТОСТАТ», 42% респондентов ответили, что платят больше 4 тыс. рублей в месяц на заправку автомобиля. У почти 21% участников опроса на это ежемесячно уходит от 3 до 4 тыс. рублей. 17,2% респондентов платят от 2 до 3 тыс., почти 16% — от 1 до 2 тыс. Лишь 4,6% участников опроса платят за заправку своих машин меньше 1 тыс. рублей ежемесячно.

Аналитик агентства Михаил Кулиш обратил внимание, что суммарно почти 63% опрошенных тратят не менее 3 тыс. рублей в месяц. «Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива за литр, получим, что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 км. Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко», — пояснил он.

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