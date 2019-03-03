США и Южная Корея отказались от совместных учений

США и Южная Корея решили не проводить совместные командно-штабные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения Корейского полуострова.

Как сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на минобороны Южной Кореи, решение было принято во время телефонного разговора между главой южнокорейского военного ведомства Чон Гён Ду и его американским коллегой Патриком Шанаханом.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.