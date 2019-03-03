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США и Южная Корея отказались от совместных учений

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Фото: TASS/Zuma/Ryu Seung-Il
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США и Южная Корея решили не проводить совместные командно-штабные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения Корейского полуострова. 

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Как сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на минобороны Южной Кореи, решение было принято во время телефонного разговора между главой южнокорейского военного ведомства Чон Гён Ду и его американским коллегой Патриком Шанаханом.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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